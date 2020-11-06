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Умер Михаил Жванецкий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Федоренко / CC BY-SA 3.0

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщила певица Алла Пугачева в своем Instagram.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева.

Жванецкий в начале октября объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Сатирик закрыл собственную передачу «Дежурный по стране» на канале «Россия-1», ведущим которой он был с 2002 года.

Известность Жванецкий приобрел после знакомства с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр.

Райкин поставил в 1969 году программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры сатирика.

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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

senik

«Кит напал на американских туристок. »—-/—-/—-Даже китов достали американцы.