Умер Михаил Жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщила певица Алла Пугачева в своем Instagram.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала Пугачева.

Жванецкий в начале октября объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Сатирик закрыл собственную передачу «Дежурный по стране» на канале «Россия-1», ведущим которой он был с 2002 года.

Известность Жванецкий приобрел после знакомства с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр.



Райкин поставил в 1969 году программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры сатирика.