Туктамышева ответила на вопрос о груди

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в Instagram, в том числе и о своей груди.
«Ваша грудь мешает вам кататься?» — спросили Туктамышеву в Stories. «Она мне только помогает», — ответила фигуристка.
Также она рассказала о том, что не отказывает себе в еде и не советует этого делать другим. «Достаточно просто не "жрать", а нормально кушать», — поделилась Туктамышева мнением о диетах.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Сейчас ей 23 года, что является содидным возрастом в современном женском фигурном катании. Фигуристка владеет тройным акселем — сложнейшим прыжком у девушек, на тренировке исполняла элемент ультра-си — четверной тулуп.
jeryakobзнает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить
xarakireЗначит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...
лачиновЭвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?
great_americaИ переименовать должность президента в должность фараона.
senik«Кит напал на американских туристок. »—-/—-/—-Даже китов достали американцы.