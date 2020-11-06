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Туктамышева ответила на вопрос о груди

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в Instagram, в том числе и о своей груди.

«Ваша грудь мешает вам кататься?» — спросили Туктамышеву в Stories. «Она мне только помогает», — ответила фигуристка.

Также она рассказала о том, что не отказывает себе в еде и не советует этого делать другим. «Достаточно просто не "жрать", а нормально кушать», — поделилась Туктамышева мнением о диетах.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Сейчас ей 23 года, что является содидным возрастом в современном женском фигурном катании. Фигуристка владеет тройным акселем — сложнейшим прыжком у девушек, на тренировке исполняла элемент ультра-си — четверной тулуп.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

senik

«Кит напал на американских туристок. »—-/—-/—-Даже китов достали американцы.