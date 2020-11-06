Туктамышева ответила на вопрос о груди

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в Instagram, в том числе и о своей груди.

«Ваша грудь мешает вам кататься?» — спросили Туктамышеву в Stories. «Она мне только помогает», — ответила фигуристка.

Также она рассказала о том, что не отказывает себе в еде и не советует этого делать другим. «Достаточно просто не "жрать", а нормально кушать», — поделилась Туктамышева мнением о диетах.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Сейчас ей 23 года, что является содидным возрастом в современном женском фигурном катании. Фигуристка владеет тройным акселем — сложнейшим прыжком у девушек, на тренировке исполняла элемент ультра-си — четверной тулуп.