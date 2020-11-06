Река в Кузбассе окрасилась в багровый цвет

Река Искитимка в Кемерове стала багровой — жители опубликовали в социальных сетях фото и видео. Мэрия сообщила, что проводится проверка.

«Кто видел сегодня Искитимку? Она сегодня не река, она — клюквенный кисель», «Такую Искитимку мы будем показывать гостям и сами любоваться свекольным цветом?» — написали жители в паблике Facebook #мэруназаметку_кемерово, приложив фото и видео с изменившей цвет рекой.

«Оперативная группа управления ГО и ЧС занимается в настоящий момент обследованием реки для установления источника загрязнения. Информация по каналам оперативной связи направлена в управление Роспотребнадзора для принятия мер со стороны ведомства», — прокомментировала ситуацию администрация города.

Искитимка — левый приток Томи, главная малая река Кемерова. Протекает по Центральному и Заводскому районам.