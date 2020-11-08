Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия

Телеканал «Россия» 9 ноября начинает показ восьмисерийной исторической картины «Бомба». Советским физикам предстояло решить стратегическую задачу противостояния мировых держав — создать «ответную» атомную бомбу. Однако сериал «Бомба» — не только рассказ о научном подвиге, но еще и драматичная история любви.

История в сериале начинается 6 августа 1945 года, когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. А финалом сериала стали события 29 августа 1949 года — в этот день на полигоне под Семипалатинском испытали первую советскую атомную бомбу, СССР обрел свое оружие массового поражения. Паритет двух ядерных держав был установлен, советским физикам удалось предотвратить мировую катастрофу.

Сериал снят продюсерским центром Валерия Тодоровского по заказу телеканала «Россия-1». В главных ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов.

Продюсер Валерий Тодоровский:

«Это довольно редкий фильм. Он про ученых, не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи».

Сюжет

Гениальный ученый Михаил Рубин (Евгений Ткачук) попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией (Виталий Коваленко). Внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев (Виктор Добронравов) рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, и кандидатура физика была утверждена академиком Курчатовым (Михаил Хмуров).

Михаил возвращается в Москву и узнает, что пока был в лагере, его невеста Анна Галеева (Евгения Брик) успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить госзадание, молодым ученым придется работать вместе, несмотря на личную драму.

Три главных героя

История создания ядерной бомбы тесно переплетается с историй любви, сложившейся в треугольник.

Михаил Рубин. Один из самых сильных, молодых, многообещающих ученых. Физик-ядерщик отсидел несколько лет на Колыме, а потом присоединился к команде ученых, работающих над созданием атомной бомбы.

Рубин — фанат своей работы. Но в какой-то момент к нему приходит любовь, и он осознает, что жизнь в любви намного важнее, чем научный фанатизм и достижение цели.

Анна Галеева. Анну и Михаила связывал бурный роман, но идиллию разрушило предательство, и спустя время девушка выходит замуж за Муромцева. Когда встает вопрос о работе над ядерной бомбой, Анна вновь встречается с Михаилом и чувства вспыхивают с новой силой.

«Аня понимает, что это безумие, что Рубин предал ее, а Кирилл любит по- настоящему, они вместе занимаются наукой, живут одними интересами. Но, как мы знаем, оборвавшаяся история первой любви так просто не заканчивается», — рассказала актриса Евгения Брик о своей героине.

Кирилл Муромцев. Ученый, с одной стороны, увлечен делом, и даже ради него вызволяет своего соперника из заключения, но в тоже время любит свою жену Анну Галееву.

«Наш сериал переполнен человеческими страстями, потому что герои – живые люди. Они не только пишут на доске формулы, а влюбляются, расходятся, сходятся. В основе всей истории очень мощная мелодрама. Все, что нужно зрителю от кино, он найдет в нашей картине. Мы зашли с нашими чувствами и страстями в некий новый мир, который очень интересно было исследовать», — сказал Валерий Тодоровский о любовном треугольнике в «Бомбе».

О съемках

Подготовка к съемкам заняла больше года. Перед командой стояла задача показать, как создавалось советское атомное оружие от момента принятия решения до испытания.

Во время подготовки шли постоянные консультации со специалистами по атомной энергетике и встречи с очевидцами. В фильм вошли воспоминания реальных участников атомного проекта.

Художникам предстояло построить декорации ядерного реактора. В реальности это гигантское сооружение высотой с девятиэтажный дом, и сделать его точную копию технически невозможно.

Создателям фильма в сопровождении специальных служб удалось побывать на настоящем реакторе, изучить ключевые детали и после, уже в Москве, создать декорацию, максимально похожую на оригинал.

Сама атомная бомба создавалась по макету РДС-1 – первой советской атомной бомбы. Познакомиться с макетом съемочная группа проекта «Бомба» смогла в специальном закрытом музее в городе Сарове.