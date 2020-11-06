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Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Little Big выпустила клип не песню «S*ck My D*ck 2020», в композиции исполнители просят погибнуть этот год от гриппа.

«Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века», — говорится в описании клипа.

Клип Little Big на песню «S*ck My D*ck 2020» вышел практически сразу после презентации композиции. Поклонники  группы оценили работу, согласившись с группой, что трек точно станет гимном 2020 года.

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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом