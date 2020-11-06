Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году

Группа Little Big выпустила клип не песню «S*ck My D*ck 2020», в композиции исполнители просят погибнуть этот год от гриппа.

«Данный контент создан исключительно в развлекательных целях без намерения ранить чьи-либо чувства. Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века», — говорится в описании клипа.

Клип Little Big на песню «S*ck My D*ck 2020» вышел практически сразу после презентации композиции. Поклонники группы оценили работу, согласившись с группой, что трек точно станет гимном 2020 года.