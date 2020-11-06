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Количество гастарбайтеров резко сократилось в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число работающих в России трудовых мигрантов сократилось практически на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года, следует из статический отчетность министерства внутренних дел РФ.

«Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило почти 1,8 миллиона человек. Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался на уровне более 2,3 миллиона», — приводит «Известия» статистику МВД.

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В министерстве труда и социальной защиты РФ, которое распределяет квоты на привлечение работающих в России на основании визы иностранцев, газете пояснили, что большую часть иностранных работников составляют граждане без виз. Их учет и трудовую деятельность регулирует МВД, это преимущественно граждане СНГ и ЕАЭС.

При этом, по данным Минтруда, больше всего иностранных граждан приезжает на работу в Россию на основании визы из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии.

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