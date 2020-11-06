НАВЕРХ

Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
202 1
Фото: © https://vk.com/barneos22

Неизвестные в центре Барнаула установили антипамятник бывшему губернатору Алтайского края Александру Карлину, фото появилось в социальных сетях.

Уточняется, что арт-объект появился напротив здания правительства. Сотрудники полиции его осмотрели памятник, никаких действий пока больше не предпринимали.

Фото: © https://vk.com/barneos22

Сообщение вызвало противоречивые комментарии, при этом часть пользователей начала возмущаться тому, что памятник установлен незаслуженно. В то же время на нем написано: «Памятник экс-губернатору Карлину А.Б. за антизаслуги перед Алтайским краем».

«Похоже, полвоина даже не прочитали, что написано на памятнике, и начали возмущаться», – написал один из пользователей.

Еще по теме
Инцидент с машинами мэрии изменил закон в Новосибирске
Обвиняемый в смерти девушки депутат ознакомится с уголовным делом
Отставка главы Минздрава обрадовала омичей
Мэр Красноярска захотел «целовать землю» после карантина
смотреть все
Алтайский край #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Цена самого дешевого нового авто приблизилась к 500 тыс. рублей
Подробности
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Потепление до +10 придет в Новосибирск
Сибирь 06.11.2020 16:23
Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле
Сибирь 06.11.2020 16:12
Панкреатит назвали причиной состояния Навального
Сибирь 06.11.2020 15:59
Каникулы школьникам Алтайского края продлили на неделю
Сибирь 06.11.2020 15:58
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9545
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
4021
Перечислены семь способов ускорить работу компьютера
3830
Эксперты выбрали самые неломающиеся авто
3119
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Цена самого дешевого нового авто приблизилась к 500 тыс. рублей
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом