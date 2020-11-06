Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле

Неизвестные в центре Барнаула установили антипамятник бывшему губернатору Алтайского края Александру Карлину, фото появилось в социальных сетях.

Уточняется, что арт-объект появился напротив здания правительства. Сотрудники полиции его осмотрели памятник, никаких действий пока больше не предпринимали.

Сообщение вызвало противоречивые комментарии, при этом часть пользователей начала возмущаться тому, что памятник установлен незаслуженно. В то же время на нем написано: «Памятник экс-губернатору Карлину А.Б. за антизаслуги перед Алтайским краем».

«Похоже, полвоина даже не прочитали, что написано на памятнике, и начали возмущаться», – написал один из пользователей.