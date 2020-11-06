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Каникулы школьникам Алтайского края продлили на неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каникулы для школьников Алтайского края продлены еще на одну неделю, до 15 ноября. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко по итогам заседания оперативного штаба региона.

По словам министра образования и науки Максима Костенко, мнения о необходимости введения дополнительных каникул неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей.

«Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90% заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных… случаев, с растущей еженедельно смертностью… Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю», — высказал свою позицию Виктор Томенко.

После этого, добавил он, будет запущен механизм, предложенный Минобразованием края, который позволит руководству школ принимать решения о режиме работы, исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся

В каждом учебном заведении будет учитываться уровень заболеваемость среди учеников и учителей. При низком уровне заболеваемости учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдению масочного режима.

При росте уровня заболеваемости предписывается уход на «удаленку» по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно. Также родители школьников до улучшения эпидобстановки могут самостоятельно выбрать варианты продолжения обучения.

Кроме того, было поддержано предложение о введении запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых. Такое решение также будет принято в ближайшее время.

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