Каникулы школьникам Алтайского края продлили на неделю

Каникулы для школьников Алтайского края продлены еще на одну неделю, до 15 ноября. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко по итогам заседания оперативного штаба региона.

По словам министра образования и науки Максима Костенко, мнения о необходимости введения дополнительных каникул неоднозначны и разделились как в профессиональном сообществе, так и среди родителей.

«Обстановка сложная. Учитывая все аспекты, связанные с эпидситуацией в крае на сегодня, с почти 90% заполненностью коек, с ежедневно увеличивающимся количеством выявленных… случаев, с растущей еженедельно смертностью… Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю», — высказал свою позицию Виктор Томенко.

После этого, добавил он, будет запущен механизм, предложенный Минобразованием края, который позволит руководству школ принимать решения о режиме работы, исходя из понятных критериев по уровню заболевания учителей и учащихся

В каждом учебном заведении будет учитываться уровень заболеваемость среди учеников и учителей. При низком уровне заболеваемости учебный процесс будет проходить в очной форме с усилением мер по пропуску, многоступенчатой термометрией, проведением влажной уборки поверхностей, соблюдению масочного режима.

При росте уровня заболеваемости предписывается уход на «удаленку» по параллелям, классам, либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно. Также родители школьников до улучшения эпидобстановки могут самостоятельно выбрать варианты продолжения обучения.

Кроме того, было поддержано предложение о введении запрета на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых. Такое решение также будет принято в ближайшее время.