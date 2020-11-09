Сериал «Казанова»: за что любят аферистов?

Сериал «Казанова» с Антоном Хабаровым и Светланой Ходченковой в главных ролях выходит на Первом канале. Это история советского времени про женщин «с положением в общества», которые оказались обмануты брачныым аферистом.

Режиссер Кирилл Белевич:

«Наш фильм об одиночестве — и женском, и мужском, и вообще одиночестве в принципе — оно идет из детства. Настоящий герой картины, с моей точки зрения, не Казанова, а собирательный образ всех женщин, которые встречаются ему на пути. Мы старались показать абсолютно разноплановых героинь, чтобы каждая зрительница увидела кого-то близкого конкретно ей»

Сюжет

Действие сериала разворачивается в Москве, в 1978 году, накануне Олимпийских игр. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества. Жертвы — женщины «с положением в обществе». Пострадавшие описывают преступника одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в доверие.

Одна из жертв заместитель председателя райисполкома Елена Марченко пытается покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина выманил государственные деньги и исчез. Тогда на поиск афериста отправляются лучшие сыщики — капитан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева.

Казанова, как прозвали брачного афериста, тем временем перевоплощается то в военного, то в священника, то в сотрудника КГБ. Он легко меняет маски и быстро вживается в любую роль — от заведующего базой общепита до поэта-диссидента. Удивительно, но никто из женщин не держит на обманщика зла. Он, конечно, обворовывает своих жертв, но почти все они в итоге счастливы.

Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут московские следователи. Он намеревается провернуть привычный трюк, но на этот раз все развивается по незапланированному сценарию.

В главных ролях:

Антон Хабаров (Казанова)

Светлана Ходченкова (Новгородцева)

Сергей Угрюмов (Шмаков)

Катерина Шпица (Элла Моргунова)

Александр Назаров (Бескрылов)

Татьяна Белевич (Мать Новгородцевой)

Почему «Казанова» — интересный сериал

Возможность увидеть одного актера в нескольких образах. Исполнитель главной роли Казановы Антон Хабаров называет своего персонажа не аферистом, а мастером перевоплощения. На самом деле Хабарову пришлось в сериале полноценно сыграть не меньше шести ролей.

«Я стараюсь подойти к перевоплощениям более фундаментально, чтобы получились не пародии, а полноценные образы», — сказал Антон Хабаров.

Ходченкова предстает в совершенно непривычном амплуа. «Моя героиня — это чуткая, нежная, сентиментальная, сопереживающая девушка, кажется, что способная понять каждого. Такая отчаянная доброта. Мне очень хотелось не уйти в образ строгой холодной «снежной королевы» в погонах. Это было бы слишком прямолинейно, очевидно, тривиально», — сказала о новой роли актриса.

По словам режиссера Кирилла Белевича, прототип Казановы — это реально существовавший советский брачный аферист по кличке Ален Делон. В реальной истории две трети его жертв на суде просили его помиловать и не приговаривать к высшей мере наказания. Многие женщины были счастливы и даже благодарны ему. Эту историю художественно обработали и выдали на экран только лучшее.

Зрители увидят в сериале «Казанова» много советских городов. Для съемок были выбраны знаковые объекты советского реализма. Многие локации выбирали по принципу сохраненных объектов, чтобы как можно меньше дорабатывать с помощью компьютерной графики.

Например, Казанский вокзал в Москве, Витебский в Санкт-Петербурге и главная площадь в Ереване сохранились практически в неизменном виде с 1970-х.

Но все киоски, автоматы с газированной водой и телефонные будки по чертежам изготавливали специально для проект. А шкафы, тумбочки, стулья, кровати, диваны искали по знакомым, покупали на блошиных рынках и «Авито».

Премьера сериала «Казанова» состоится на Первом канале 9 ноября в 21.30.