Арестован подозреваемый в убийстве красноярского журналиста Попкова

Суд арестовал подозреваемого в убийстве главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова в Минусинске, сообщает СК РФ.

По данным следствия, в мае 2017 года Виктор Шестаков, действуя по указанию Николая Горюнова, убил Попкова на территории его дома в Минусинске Красноярского края из самодельного огнестрельного оружия с прибором для бесшумной стрельбы. Горюнову предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 105 УК РФ (организация убийства), Шестакову по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование по уголовному делу продолжается.

Дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина после личного приема супруги погибшего. Во время расследования получены доказательства причастности к организации убийства Попкова его знакомого – Исы Хашиева.

Несколько дней назад он был задержан правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево в Москве. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие планирует предъявить Хашиеву обвинение.

Общественно-политическая газета «Тон-М», которую возглавлял Попков, публиковала оппозиционные материалы. Ранее он был депутатом горсовета Минусинска.