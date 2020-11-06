Врач перечислил запрещенные при COVID-19 продукты

Людям при заражении коронавирусной инфекцией нужно сократить потребление соли и исключить алкоголь, рассказал врач-терапевт, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — пояснил в интервью радио Sputnik Кузьменко.

По его словам, в больницах рацион строго соответствует правилам лечения, а тем, кто болеет дома, следует внимательно выбирать, что есть и пить. Ведь кроме обезвоживания соленая пища еще делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, отметил врач.

«Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом», — объяснил Кузьменко.