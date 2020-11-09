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Транспортный налог: размер, оплата, льготы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Транспортный налог обязаны платить большинство владельцев личных автомобилей, и платежки с суммой за 2019 год им уже направлены. Как проверить, правильно ли начислена сумма, у кого есть льготы и как быстрее всего оплатить пошлину?

Транспортный налог в России относится к региональным. Пошлина исчисляется как произведение региональной налоговой базы и налоговой ставки, которая зависит от мощности двигателя, а в некоторых областях — и от возраста транспортного средства.

Одна из самых низких ставок для самой популярной категории — машины с двигателем мощностью 100-150 лошадиных сил — установлена в Ингушетии и Крыму: 7 рублей за одну лошадиную силу. В Сибири самая низкая ставка для таких автомобилей — в Новосибирской области: 10 рублей за лошадиную силу, а самая высокая — в Алтайском крае: 20 рублей.

При начислении транспортного налога для автомобилей, включенных в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3. В этот список входят модели Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Срок уплаты транспортного налога — до 1 декабря 2020 года.

Как рассчитать пошлину

Размер транспортного налога самостоятельно рассчитывать не надо, это делает сама налоговая служба. Но эти расчеты можно проверить на сайте ведомства с помощью сервиса «Налоговый калькулятор — расчет транспортного налога»

Важно, чтобы на сайте был выбран регион, где зарегистрировано транспортное средство. Также нужно указать, есть ли у автовладельца льготы.

Как оформить льготу

Самый простой способ оформить льготу — подать обращение через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. На рассмотрение заявления отводится один месяц.

Каждый регион сам определят список лиц, кому положены льготы. В основном это пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки.

Если транспортный налог уже рассчитан, то водитель может потребовать пересчета за три предыдущих года с учетом наличия положенных льгот. Сделать это также можно на сайте налоговой службы. В случае положительного решения излишне уплаченные деньги будут возвращены автомобилисту в течение месяца

Кто не платит транспортный налог

Водители, имеющие автотранспорт мощностью до 70 лошадиных сил, не платят транспортный налог. От него освобождены герои Советского Союза, инвалиды боевых действий и ВОВ, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды 1-й и 2-й группы (но только за одно транспортное средство).

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В некоторых регионах владельцы электромобилей освобождены от уплаты налога. В Сибири это Иркутская и Кемеровская области и Красноярский край.

Не возьмут налог с владельцев угнанных машин. Начисления не будут производить с месяца начала розыска машины до месяца ее возврата водителю.

Как оплатить

Бумажную квитанцию, поступившую вместе с уведомлением о транспортном налоге, можно оплатить в отделении банка, на почте, в МФЦ или в кассах местных администраций.

Уплатить пошлину онлайн удобно на сайте ФНС России в «Личном кабинете» или с помощью сервиса «Заплати налоги». Также работает мобильное приложение «Налоги ФЛ». Его можно установить на смартфоны с «Андроид» и iOS.

Кроме того, транспортный налог можно оплатить на «Госуслугах». Для этого нужна подтвержденная учетная запись и код УИН. УИН — это длинный код на налоговом уведомлении.

Комиссия с платежа, независимо от того, делается ли это с помощью банковской карты либо наличными денежными средствами, не взимается.

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