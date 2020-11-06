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Потепление до +10 придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплый фронт идет в Новосибирскую область, в выходные столбики термометров поднимутся до 10-градусной отметки, но будет дуть сильный ветер, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Погода ожидается довольно неустойчивая, ветреная, вместе с тем температурный фон по-прежнему сохраняется повышенный относительно среднемноголетних норм», – рассказала синоптик.

В ночь на субботу, по её словам, будет -1...+4, при прояснении до -4 градусов, днём – 4-9 градусов выше нуля. Осадки маловероятны, но утром возможна гололедица.

В ночь на воскресенье будет 0...+5, днём – 5-10 градусов выше нуля. Будет дуть достаточно крепкий ветер, предупредила Лапчик, его скорость будет достигать 8-13, местами 20 метров в секунду.

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В ночь на понедельник ожидаются снег, мокрый снег. Днём интенсивность осадков ослабнет. Сохранится ветер. Ночью будет -2...+3, днём – +1...+6 градусов.

В ночь на вторник будет холоднее, от -4 до +1, в отдельных районах области – до -10 градусов. Днём будет -1...+4, также ожидаются снег и ветер.

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Потепление до +10 придет в Новосибирск
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