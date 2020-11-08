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Потепление придет в Восточную Сибирь в понедельник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Снежные и морозные выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии сменятся потеплением в начале недели. В отдельных районах столбик термометра поднимется до +11 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

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По Забайкальскому краю потеплению по южной половине края ожидается еще в воскресенье. А в понедельник в большинстве районов установятся положительные температуры. Столбик термометра поднимется до+2… +5 градусов. По северу от -4 до +2 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -8…. -13, местами до -23, а по Прибайкалью до -7 градусов. Днем -1… +4, по юго-западу +5… +9 градусов.

В Иркутской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью +3… -2, местами -7… -12 градусов. Днем +6… +11, местами -4… +1 градус.

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