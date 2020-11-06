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Lada врезалась в колодец в смертельной аварии под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Автомобиль съехал в кювет и врезался в колодец в Новосибирской области, один человек погиб, трое попали в больницу, сообщило в пятницу управление ГИБДД по региону.

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По информации ведомства, смертельная авария произошла в поселке Озеро-Карачи Чановского района в ночь на пятницу.

«30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего съехал в левый кювет и совершил наезд на смотровой колодец», – говорится в сообщении.

В результате водитель погиб. В больницу попали трое пассажиров «Жигулей»: 34-летний и 29-летний мужчины и 26-летняя женщина. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности аварии устанавливаются.

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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом