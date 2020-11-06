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Ветреная погода со снегом придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Усиление ветра до 21 метра в секунду ожидается в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области. В большинстве районов снег, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

#Природа
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В Забайкальском крае небольшой и умеренный снег. Ветер западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, при прояснении до -23 градусов. Днем -4… +1 градус, местами -8… -13 градусов.

По Бурятии снег, метель, ветер северо-западный с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью -10… -15, местами -20… -25. Днем -3… +2, местами -7…-12, по юго-западу до +7 градусов.

В Иркутской области местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -1… -6, местами -11… -16 градусов, днем +3… +8, местами -2… -7 градусов.

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