Новую партию антибиотиков доставили в Новосибирск

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Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске в пятницу получила почти 6 тысяч стандартов «Левофлоксацина», сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.
«Прибыл авиационный транспорт из Владивостока, он привез 5 тысяч 900 стандартов Левофлоксацина», – сказал Локоть.
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Он также добавил, что в понедельник в Новосибирске планируется поставка новой партии «Азитромицина».
«Левофлоксацин» и «Азитромицин» – антибиотики, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. Раньше в Новосибирске наблюдались перебои с этими препаратами.