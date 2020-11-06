Новую партию антибиотиков доставили в Новосибирск

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске в пятницу получила почти 6 тысяч стандартов «Левофлоксацина», сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Прибыл авиационный транспорт из Владивостока, он привез 5 тысяч 900 стандартов Левофлоксацина», – сказал Локоть.

Он также добавил, что в понедельник в Новосибирске планируется поставка новой партии «Азитромицина».

«Левофлоксацин» и «Азитромицин» – антибиотики, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. Раньше в Новосибирске наблюдались перебои с этими препаратами.