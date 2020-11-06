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Новую партию антибиотиков доставили в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Муниципальная аптечная сеть в Новосибирске в пятницу получила почти 6 тысяч стандартов «Левофлоксацина», сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

«Прибыл авиационный транспорт из Владивостока, он привез 5 тысяч 900 стандартов Левофлоксацина», – сказал Локоть.

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Он также добавил, что в понедельник в Новосибирске планируется поставка новой партии «Азитромицина».

«Левофлоксацин» и «Азитромицин» – антибиотики, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. Раньше в Новосибирске наблюдались перебои с этими препаратами.

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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом