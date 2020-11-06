НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Авиакомпании снизили цены на билеты в новогодние праздники

Источник:
«Известия»
210 0
Фото: © pexels.com/@shvetsa / Pexels

Цены на перелеты по России и в открытый для авиасообщения Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% ниже, чем в этот же период прошлого года, такие данные приводят онлайн сервисы по продаже авиабилетов.

В среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи рублей год назад. Отмечается, что цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь, приводят «Известия» данные Tutu.ru.

Так, больше всего цены снизились на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Также отмечается падение цены на перелет из Москвы в Петербург (-38%) из-за конкуренции с железной дорогой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививка от коронавируса: где сделать?

OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тысячи рублей в 2020 году до 11,6 тысячи рублей. Сервис также отмечает рост стоимости в направлении Симферополя (+8%), отмечая удешевление на остальные популярные направления. Отдельно говорится, что спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40% меньше.

В этом году россияне не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается нестабильной, отметили в сервисе.

Еще по теме
Китай запретил въезд россиян на свою территорию
Россиян призвали отложить поездки за рубеж
Финны похвалили качество сибирских дорог
Угольный разрез со смотровой площадкой появится в Кузбассе
смотреть все
Жизнь #Туризм #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Цена самого дешевого нового авто приблизилась к 500 тыс. рублей
Подробности
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Потепление до +10 придет в Новосибирск
Сибирь 06.11.2020 16:23
Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле
Сибирь 06.11.2020 16:12
Панкреатит назвали причиной состояния Навального
Сибирь 06.11.2020 15:59
Каникулы школьникам Алтайского края продлили на неделю
Сибирь 06.11.2020 15:58
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9545
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
4019
Перечислены семь способов ускорить работу компьютера
3830
Эксперты выбрали самые неломающиеся авто
3116
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп объявил себя победителем
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
•
Байден призвал своих сторонников к терпению
•
Цена самого дешевого нового авто приблизилась к 500 тыс. рублей
Подробности
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
38
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
28