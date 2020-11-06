Авиакомпании снизили цены на билеты в новогодние праздники

Цены на перелеты по России и в открытый для авиасообщения Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% ниже, чем в этот же период прошлого года, такие данные приводят онлайн сервисы по продаже авиабилетов.

В среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тысяч рублей вместо 15,1 тысячи рублей год назад. Отмечается, что цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь, приводят «Известия» данные Tutu.ru.

Так, больше всего цены снизились на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Также отмечается падение цены на перелет из Москвы в Петербург (-38%) из-за конкуренции с железной дорогой.

OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тысячи рублей в 2020 году до 11,6 тысячи рублей. Сервис также отмечает рост стоимости в направлении Симферополя (+8%), отмечая удешевление на остальные популярные направления. Отдельно говорится, что спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего — заказов стало на 40% меньше.

В этом году россияне не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается нестабильной, отметили в сервисе.