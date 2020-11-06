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Цифровая премьера «Довода» состоится в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Довод»

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана в цифровом формате, а также на Blu-ray и DVD состоится в декабре 2020 года.

Компания Warner Bros. Home Entertainment начнет продавать диски и цифровые версии картины 15 декабря 2020 года, сообщил портал The Wrap.

Фильм Нолана «Довод» вышел в прокат несмотря на пандемию. От этого картины потерпели крах. На сегодня «Довод» собрал в США около 53,8 миллиона долларов, а сумма общемировых сборов картины составила 347,1 миллиона при бюджете картины 205 миллионов.

Кристофер Нолан считает, что не стоит унывать из-за кассы фильма, а следует задуматься, как изменить бизнес-стратегию продвижения фильмов в современных реалиях. Например, когда зрители практически перестали ходить в кинотеатры из-за эпидемиологических ограничений.

По сюжету фильма «Довод», главный герой сражается за спасение мира. Он путешествует через сумрачные реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией — специальной техникой управления временем.

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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом