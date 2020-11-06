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Пандемия оставит новосибирцев без новогодних мероприятий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска организует в центре города елку и каток, но не будет проводить массовых новогодних мероприятий, сообщил журналистам в пятницу глава города Анатолий Локоть.

«Мы не отменяем ни в коем случае праздники, но никаких массовых мероприятий мы не планируем. Посмотрим, как будет складываться пандемийная обстановка, но пока планы такие», – сказал мэр.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова добавила, что у Оперного театра поставят елку, а также планируют залить каток, как в прошлом году.

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«Мы провели неформальное исследование и выяснили, что на катке можно соблюсти все нормативы, кататься на расстоянии 1,5 метра», – сообщила Терешкова.

Также, по её словам, сейчас проходит конкурс на строительство ледового городка на Михайловской набережной Оби.

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Новосибирск #Город #Новости COVID19
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Топ комментариев

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

jeryakob

насколько я знаю хабиб принципиально не выступал под российским флагом