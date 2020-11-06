Пандемия оставит новосибирцев без новогодних мероприятий

Мэрия Новосибирска организует в центре города елку и каток, но не будет проводить массовых новогодних мероприятий, сообщил журналистам в пятницу глава города Анатолий Локоть.

«Мы не отменяем ни в коем случае праздники, но никаких массовых мероприятий мы не планируем. Посмотрим, как будет складываться пандемийная обстановка, но пока планы такие», – сказал мэр.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова добавила, что у Оперного театра поставят елку, а также планируют залить каток, как в прошлом году.

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«Мы провели неформальное исследование и выяснили, что на катке можно соблюсти все нормативы, кататься на расстоянии 1,5 метра», – сообщила Терешкова.

Также, по её словам, сейчас проходит конкурс на строительство ледового городка на Михайловской набережной Оби.