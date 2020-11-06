Байден призвал своих сторонников к терпению

Кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден уверен, что победа на выборах достанется ему после подсчета голосов, который близится к завершению.

«Подсчет завершается, мы очень скоро все узнаем», —приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на встрече с избирателями. «Каждый голос должен быть учтен, мы будем этого добиваться», — подчеркнул кандидат в президенты. Как отметил Байден, в том, что касается электоральных процессов, «иногда требуется терпение».

«Сенатор (Камала Харрис, кандидат в вице-президенты от демократов) и я по-прежнему очень довольны складывающейся ситуацией. Мы не сомневаемся, что, когда завершат подсчет, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями», — добавил Байден. «Я прошу всех сохранять спокойствие», — подчеркнул он.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент. Победитель президентской гонки пока не определен. Подсчет голосов все еще идет. Кандидату нужно набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом.

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Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press (АP), заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден — 264. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков.