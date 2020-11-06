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Томские власти разъяснили формат обучения после каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Школьники Томской области со следующей недели, 9 ноября, будут учиться очно, такое решение принял региональный оперштаб по предупреждению распространения COVID-19.

Как сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона, школьники будут учиться очно, но разработан механизм, позволяющий перейти на удаленную форму обучения, если в классе кто-то заболеет.

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«Если у более одного процента детей или более 10 процентов сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», – рассказала замгубернатора региона по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По её словам, эпидемиологическая ситуация позволяет начать четверть в очном формате. Но в ряде школ Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов 6, 7, 8 и 10-е классы будут учиться дистанционно. В этих местах больше всего заболевших.

«Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся жесткие карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни», – добавила Огородова.

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