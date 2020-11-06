Власти Забайкалья продлили каникулы для младших классов

Школьные каникулы в Забайкалье продлили на неделю для младших классов. Ученики 6 и 11 классов перейдут на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По данным регионального Роспотрбенадзора, продленные каникулы — с 26 октября по 8 ноября — помогло снизить количество заболевших коронавирусной инфекцией в возрастной группе школьников.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял решение о продлении каникул для младших классов и перевода части обучающихся на дистанционку. Каникулы продлят с 9 по 15 ноября для 1-5 классов, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов.

Решение будет действовать в отношении школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья — там, где в настоящее время отмечался существенный рост заболеваний:

Город Чита, Читинский район, Агинский Бурятский округ – 100% школ

Борзинский район: Борзя, Шерловая Гора

Карымский район: Кармыское, Дарасун, Курорт Дарасун

Шилкинский район: города Шилка и Первомайск

Города Нерчинск, Могоча, Петровск-Забайкальский, Приаргунск, Сретенск. Село Баляга, поселки Кокуй, Горный, Чернышевск.

По мнению правительства, разграничение потоков возрастных групп поможет сократить заболеваемость, сохранить жизни забайкальцев. По данным на 5 ноября, за сутки причина смерти от COVID-19 подтверждена еще у восьмерых жителей региона, за весь период – 170.