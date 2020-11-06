Хоккеисты из молодежки разгромили Финляндию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею, выступающая на Кубке Карьяла молодежным составом, победила команду Финляндии в первом туре со счетом 6:2.
В составе российской сборной голы провели Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов, Егор Афанасьев. У финнов забили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.
«Конечно, мы не ожидали, что так крупно победим. Всё-таки, у финнов мужики играют», — сказал после матча нападающий Амиров, его слова приводит сайт ФХР.
«Неплохой матч, посмотрим и изучим отдельные эпизоды и будем готовиться к следующему мачту со шведами. Ребята сплотились за короткое время, забили хорошие голы, показали русский характер, довели матч до уверенной победы», — оценил игру и.о. главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов.
На Кубок Карьяла делегирован молодежный состав, так как многие взрослые игроки — кандидаты в сборную — переболели коронавирусом, и им требуется время для восстановления.
Второй матч на турнире сборная России проведет 7 ноября против сборной Швеции. Игра начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ».
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