Хоккеисты из молодежки разгромили Финляндию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею, выступающая на Кубке Карьяла молодежным составом, победила команду Финляндии в первом туре со счетом 6:2.

В составе российской сборной голы провели Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов, Егор Афанасьев. У финнов забили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

«Конечно, мы не ожидали, что так крупно победим. Всё-таки, у финнов мужики играют», — сказал после матча нападающий Амиров, его слова приводит сайт ФХР.

«Неплохой матч, посмотрим и изучим отдельные эпизоды и будем готовиться к следующему мачту со шведами. Ребята сплотились за короткое время, забили хорошие голы, показали русский характер, довели матч до уверенной победы», — оценил игру и.о. главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов.

На Кубок Карьяла делегирован молодежный состав, так как многие взрослые игроки — кандидаты в сборную — переболели коронавирусом, и им требуется время для восстановления.

Второй матч на турнире сборная России проведет 7 ноября против сборной Швеции. Игра начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ».