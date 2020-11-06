Таскавшая ребенка за волосы в Новосибирске медик заинтересовала СК

Видео, где сотрудница больницы швыряет ребенка за волосы на кровать, появилось в Сети. СУ СКР по Новосибирской области начало проверку по факту произошедшего.

Видео, на котором сотрудница больницы хватает маленького ребенка за волосы и бросает на кровать, появилось в соцсети «Вконтакте». Автор сообщил, что это произошло в детской туберкулезной больнице в Мочище.

«Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер», – сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

По факту изображенного на видео началась доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.