НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия получила модернизированные танки Т-72Б3

Источник:
Sibnet.ru
232 1

Уралвагонзавод (входит в Ростех) отправил в российскую армию партию модернизированных танков Т-72Б3. Боевые машины получили новый мощный двигатель, современную систему управления огнем, камеру заднего вида и дисплейный комплекс мехвода, сообщает пресс-служба Ростеха.

Конструкторы при разработке танка Т-72 заложили значительный модернизационный потенциал, который в настоящее время активно используется. Модернизация коснулась практически всех систем танка, в результате чего улучшилась маневренность, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

«Одно из главных решений – это комплектование машины дополнительными модулями защиты в так называемом мягком корпусе, что повысило бронестойкость без значительного увеличения массы танка», — говорится в сообщении.

На Т-72Б3 установлена новая силовая установка повышенной мощности, камера заднего вида, современная цифровая система связи, дисплейный комплекс механика-водителя.

Боевая машина комплектуется новой системой управления огнем с автоматом сопровождения цели, который позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов, не снижая при этом эффективность стрельбы. Тепловизоры российского производства по своим характеристикам не уступают ранее устанавливавшимся зарубежным.

Еще по теме
Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному
Пилот ВВС США оценил боевые качества МиГ-29
Ракету «Циркон» испытают на дальности в 1 тысячу километров
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорных бомб
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
•
Трамп объявил себя победителем
•
Умер Михаил Жванецкий
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
Подробности
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Река в Кузбассе стала багровой
Сибирь 06.11.2020 18:06
Потепление до +10 придет в Новосибирск
Сибирь 06.11.2020 16:23
Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле
Сибирь 06.11.2020 16:12
Панкреатит назвали причиной состояния Навального
Сибирь 06.11.2020 15:59
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9590
Эксперты выбрали самые неломающиеся авто
3246
Раскрыта схема обмана с использованием бренда AliExpress
3226
Самая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженной
2935
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
•
Трамп объявил себя победителем
•
Умер Михаил Жванецкий
•
Количество гастарбайтеров резко сократилось в России
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
38
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
30
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29