Российская армия получила модернизированные танки Т-72Б3

Уралвагонзавод (входит в Ростех) отправил в российскую армию партию модернизированных танков Т-72Б3. Боевые машины получили новый мощный двигатель, современную систему управления огнем, камеру заднего вида и дисплейный комплекс мехвода, сообщает пресс-служба Ростеха.

Конструкторы при разработке танка Т-72 заложили значительный модернизационный потенциал, который в настоящее время активно используется. Модернизация коснулась практически всех систем танка, в результате чего улучшилась маневренность, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

«Одно из главных решений – это комплектование машины дополнительными модулями защиты в так называемом мягком корпусе, что повысило бронестойкость без значительного увеличения массы танка», — говорится в сообщении.

На Т-72Б3 установлена новая силовая установка повышенной мощности, камера заднего вида, современная цифровая система связи, дисплейный комплекс механика-водителя.

Боевая машина комплектуется новой системой управления огнем с автоматом сопровождения цели, который позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов, не снижая при этом эффективность стрельбы. Тепловизоры российского производства по своим характеристикам не уступают ранее устанавливавшимся зарубежным.