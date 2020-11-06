Китай запретил въезд россиян на свою территорию

Посольство Китая в России в связи со второй волной пандемией коронавируса заявило о временном приостановлении въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство.

«В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство (консульства) Китая в РФ не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам», — говорится в сообщении посольства.

Китайская дипломатическая миссия отметила, что данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. «Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен», — уточнили в посольстве.

«Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию», — сказано в сообщении диппредставительства. Там также добавили, что в соответствии с эпидемической ситуацией, китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления.