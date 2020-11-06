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Xiaomi разработала выдвижную камеру для смартфона

Источник:
РИА Новости
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Xiaomi разработала камеру для смартфона, которая выдвигается из задней панели, сообщили представители китайской компании на Xiaomi Developer Conference.

В Xiaomi подчеркнули, что вдохновлялись объективами полноразмерных камер. Опытный образец получил большую диафрагму, благодаря чему количество пропускаемого света выросло на 300 процентов. Это даст возможность резко повысить качество получаемых снимков при недостаточном освещении.

Смартфон с такой камерой сможет лучше стабилизировать картинку, а значит фотографии станут четче, а брака при съемке станет меньше, приводит РИА Новости комментарий представителя Xiaomi.

Точной даты, когда появятся смартфоны с выдвижными камерами в Xiaomi не назвали. Инженерам придется поработать не только с миниатюризацией, для современных тонких корпусов телефонов, но и над ресурсом — подвижная часть может стать большой проблемой в реальном использовании.

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