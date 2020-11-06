Школы Приангарья перевели на дистанционное обучение

Школьники в Иркутской области выйдут на дистанционное обучение с понедельника, 9 ноября. Все классы будут учиться удаленно в течение двух недель, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Школьники Иркутской области ушли на каникулы по графику — с 26 октября. Но по решению оперативного штаба их продлили, в итоге ученики отдыхали две недели и должны были выйти 9 ноября. Обучение начнется с понедельника, как и планировалось. Но в дистанционном формате на протяжении двух недель.

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Решение приняли из-за необходимости сдерживания темпов распространения короновирусной инфекции в регионе. Актуальность этой меры признали и во время проведения оперативного штаба.

Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 25,7 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки прирост заболевших составил 245 человек. Лечение проходят 8,2 тысячи человек, из них 4,2 тысячи лечатся в стационарах, 3,9 тысячи — на дому.