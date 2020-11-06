Трамп объявил себя победителем

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах главы государства, если считать только «законные голоса». Разбирательство по поводу подсчета бюллетеней завершится в Верховном суде США, сказал он.

В день голосования, 3 ноября Трамп лидировал по голосам и его уже считали победителем выборов. Но за несколько часов ситуация кардинально изменилась, когда стали подсчитывать бюллетени, отправленные по почте. В подавляющем большинстве случаев голоса в них были отданы за демократа Джозефа Байдена.

«Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас», — приводит ТАСС заявление Трампа. «Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах,<...>, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний», — добавил он.

Трамп отметил что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте. «Я об этом говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой», — напомнил он.

Глава Белого дома выразил надежду на скорейшее прояснение сложившегося вокруг результатов выборов положения. Разбирательство по поводу подсчета голосов, скорее всего, завершится в Верховном суде США, отметил он.

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Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Подсчет продолжается.