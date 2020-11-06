Главврач Коммунарки спрогнозировал срок завершения пандемии

Пандемия коронавируса в России может завершиться летом, а перед этим будет третья волна, предположил главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Очень надеюсь, что в июне. А может быть, еще раньше, посмотрим. Не буду пока спойлерить, потому что мы об этом думаем, постоянно думаем», — сказал Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT «Эпидемия».

По его словам, это зависит от нескольких условий. В частности, третья волна пандемии может начаться в марте, и к началу лета уже будет подходить к концу. Если к этому моменту появится эффективная вакцина, то мир может выйти из пандемии.

В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов.