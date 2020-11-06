НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Российский фильм «Побочный эффект» оценили зрители

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Фото: © кадр из фильма «Побочный эффект»

Российский фильм «Побочный эффект» вышел в широкий прокат 5 ноября, зрители в соцсетях оставили свои первые отзывы.

Судя по первым отзывам, оставленным в социальных сетях, фильм «Побочный эффект» произвел сильное впечатление. Пользователи отметили, что это картина, после которой будут сниться кошмары, благодаря отличной операторской работе и игре актеров. Фильм порекомендовали тем, кто ничего не знает о настоящей любви.

По сюжету, в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея – стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство — его супруге можно частично стереть память.

Главную роль Мары в «Побочном эффекте» сыграла Александра Ревенко («Ученик, «Содержанки», «Звоните ДиКаприо»). Режиссер и сценарист проекта — Алексей Казаков.

Еще по теме
Полина Гагарина снялась в третьем сезоне сериала «Бывшие»
Лукьяненко начнет работу над новой книгой по решению читателей
Алексей Учитель снимет фильм про Шостаковича
Вышел сериал «Псих» по сценарию Паулины Андреевой
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
•
Россиян призвали отложить поездки за рубеж
•
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
•
Эксперты опровергли мифы про лапшу быстрого приготовления
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омский губернатор уволил министра здравоохранения
Сибирь 05.11.2020 20:26
Робот озвучит томичам результаты тестов на COVID
Сибирь 05.11.2020 17:52
Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском. ФОТО
Сибирь 05.11.2020 17:09
Продажу алкоголя в жилых домах ограничили в Новосибирске
Сибирь 05.11.2020 16:28
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9323
Перечислены семь способов ускорить работу компьютера
3567
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
3454
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
3351
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
•
Россиян призвали отложить поездки за рубеж
•
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
•
Эксперты опровергли мифы про лапшу быстрого приготовления
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
37
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
32
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Путин привык к работе на удаленке
26