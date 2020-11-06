Российский фильм «Побочный эффект» оценили зрители

Российский фильм «Побочный эффект» вышел в широкий прокат 5 ноября, зрители в соцсетях оставили свои первые отзывы.

Судя по первым отзывам, оставленным в социальных сетях, фильм «Побочный эффект» произвел сильное впечатление. Пользователи отметили, что это картина, после которой будут сниться кошмары, благодаря отличной операторской работе и игре актеров. Фильм порекомендовали тем, кто ничего не знает о настоящей любви.

По сюжету, в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея – стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство — его супруге можно частично стереть память.

Главную роль Мары в «Побочном эффекте» сыграла Александра Ревенко («Ученик, «Содержанки», «Звоните ДиКаприо»). Режиссер и сценарист проекта — Алексей Казаков.