Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress

Торговая площадка AliExpress 11 ноября 2020 года проведет главную распродажу года — акцию «11.11», которую также называют китайской «черной пятницей». Скидки на все категории товаров будут достигать 90%. Сколько дней продлится праздник шопинга, что поменялось в правилах грандиозной распродажи и как получить максимальные скидки?

Акция «11.11» ежегодно проводится 11 ноября — китайский День холостяка. Дата состоит из четырех единиц, поэтому символизирует для китайцев одиноких людей. Сами холостяки — лишь удачный повод, маркетологи решили приурочить распродажу к этой красивой цифре. Как только распродажа на AliExpress стала мировым явлением, ее стали называть Всемирным днем шопинга.

Когда начнется акция в 2020 году

Распродажа на AliExpress начнется 11 ноября в 11.00 по московскому времени и продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября. Однако уже сейчас можно добавлять товары в корзину — площадка дает за это купоны, которыми можно будет частично оплатить определенные вещи во время акции «11.11».

Представитель российского отделения AliExpress Екатерина Ровнова рассказала Sibnet.ru, что в этом году покупателям предлагается множество игровых активностей, которые позволяют собирать купоны и увеличивать скидки с помощью фирменного приложения. Например, можно сыграть в «Генератор энергии» и «Волшебный сад», чтобы получить дополнительную экономию.

Как проходит распродажа на AliExpress



Интерес потребителей к распродаже «11.11» каждый год растет, площадка ежегодно устанавливает рекорды по объемам торгов и количеству клиентов. Так, в прошлом году в рамках акции продажи товаров на платформе AliExpress Россия превысили 17 миллиардов рублей. Более 5 миллионов россиян сделали 30 миллионов покупок.