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Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: kurzkarl74 / Attribution-ShareAlike License
Торговая площадка AliExpress 11 ноября 2020 года проведет главную распродажу года — акцию «11.11», которую также называют китайской «черной пятницей». Скидки на все категории товаров будут достигать 90%. Сколько дней продлится праздник шопинга, что поменялось в правилах грандиозной распродажи и как получить максимальные скидки?

Акция «11.11» ежегодно проводится 11 ноября — китайский День холостяка. Дата состоит из четырех единиц, поэтому символизирует для китайцев одиноких людей. Сами холостяки — лишь удачный повод, маркетологи решили приурочить распродажу к этой красивой цифре. Как только распродажа на AliExpress стала мировым явлением, ее стали называть Всемирным днем шопинга.

Когда начнется акция в 2020 году

Распродажа на AliExpress начнется 11 ноября в 11.00 по московскому времени и продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября. Однако уже сейчас можно добавлять товары в корзину — площадка дает за это купоны, которыми можно будет частично оплатить определенные вещи во время акции «11.11».

Представитель российского отделения AliExpress Екатерина Ровнова рассказала Sibnet.ru, что в этом году покупателям предлагается множество игровых активностей, которые позволяют собирать купоны и увеличивать скидки с помощью фирменного приложения. Например, можно сыграть в «Генератор энергии» и «Волшебный сад», чтобы получить дополнительную экономию.

Как проходит распродажа на AliExpress

Интерес потребителей к распродаже «11.11» каждый год растет, площадка ежегодно устанавливает рекорды по объемам торгов и количеству клиентов. Так, в прошлом году в рамках акции продажи товаров на платформе AliExpress Россия превысили 17 миллиардов рублей. Более 5 миллионов россиян сделали 30 миллионов покупок.


По словам Ровновой, впервые более 15% оборота пришлось на российских продавцов площадки — это рекордный показатель за всю историю. В отличие от прежних лет российские компании стали активными участниками распродажи. Сейчас на AliExpress работают более 22 тысяч российских продавцов, предлагающих более 3,5 миллионов товаров.

Что покупают на распродаже

Хорошими скидками шопоголиков обещают порадовать практически все крупные бренды, представленные на AliExpress. Дисконт может достигать 30-50%, в некоторых случаях даже 90%. В 2019 году самыми популярными категориями у россиян на главной китайской распродаже стали одежда, товары для дома, электроника и детские товары.

Проданными на распродаже «11.11» в прошлом году телефонами можно выложить сразу 92 футбольных поля — каждое длиной 110 метров и шириной 70 метров.

«Самым популярным товаром в прошлом году у россиян стал смартфон iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iLIFE и 50-дюймовый телевизор Skyworth», — уточняет представитель российского отделения AliExpress.

Какие риски существуют

Огромный вал заказов на «11.11» приводит к тому, что срок доставки товаров существенно увеличивается, китайские логистические компании попросту не справляются с таким потоком посылок. Вместо привычных двух-трех недель сделанный на распродаже заказ может идти до покупателя более месяца.

Кроме этого, на китайской «черной пятнице» покупатель может нарваться на липовые скидки — компания Alibaba, которой принадлежит AliExpress, перед акцией проводит проверки торговцев, однако их сотни тысяч и некоторые недобросовестные магазины попросту завышают цены перед распродажей, чтобы резко «снизить» стоимость товаров 11 ноября.

Как сэкономить деньги

Лучшее заблаговременно добавить товары в корзину — тогда будет проще оценить динамику цен. Специалисты также советуют заранее составить список будущих покупок, это позволит избежать спонтанных приобретений на распродаже.

Чтобы отсечь липовые скидки, можно воспользоваться специальными ресурсами — например, сайтом aliprice.com, который помогает искать товары и показывает динамику цен за последний месяц. Также есть расширения для браузеров, которые подскажут, когда цены товаров действительно ниже, чем до распродажи. 

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