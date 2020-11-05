Лукьяненко начнет работу над новой книгой по решению читателей

Читатели российского фантаста Сергея Лукьяненко выберут новую книгу, над которой автор начнет работать после завершения второй части космического романа.

На своей странице в Facebook писатель объявил соответствующий опрос.

«Сегодня отдыхаю. Завтра и до выходных правлю "Порог". Потом начинаю-продолжаю новую книгу. Поэтому вопрос – чего вы больше ждёте? Нормального опроса в ФБ не сделаешь, но когда это мешало русским?» – написал Лукьяненко.

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Он предложил поклонникам делать выбор, ориентируясь на «разновидность» лайков. Те, кто нажмут «Обычный лайк», голосуют за «Седьмой дозор» – это условное название книги, которая завершит историю Антона Городецкого. Его, обещает писатель, можно закончить до весны.

Те, кто нажмут «сердечко», выбирают книгу «Ловец видений», первая треть которого недавно вышла как аудиоспектакль. Роман написан на две трети, поэтому, если автор начнет его, то закончит быстрее, чем другие варианты.

Смайл-«обнимашки» – это третья, завершающая книга из цикла «Соглашение», еще не имеющая названия. Вторую книгу серии под названием «Предел» Лукьяненко как раз недавно закончил.

Выбирающие «улыбку» голосуют за что-нибудь совсем новое. Смайл «ух ты» также предполагает новую, но при этом анонимную историю. Смайл-«возмущение» определит выбор книги «Недоучка» – третья часть про мальчика-волшебника Трикса. «Рыдающий» смайл – это своеобразное отсутствие выбора, голосующие за него считают, что Лукьяненко все равно решит все по-своему.

Пока с большим отрывом – 1,2 тысячи голосов, лидирует книга про Антона Городецкого.