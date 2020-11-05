Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей на прошедших во вторник выборах, об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Остановите подсчет!» — написал американский президент.



STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Ранее Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Он посчитал «странным», что в ряде штатов уверенно побеждал, однако затем его соперник Джо Байден перехватил лидерство.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа рассчитывает оспорить результаты голосования в некоторых штатах, а также замедлить подсчет голосов в них, передает Fox News со ссылкой на источник в окружении главы государства.

Представители Трампа уже подали иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, планируется запросить пересчет голосов в штате Висконсин.

Федеральный закон разрешает запрашивать пересчет, если разница между кандидатами менее 1%. Пока Трамп по итогам голосования в определившихся штатах заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.