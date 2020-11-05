Кусок Луны нашли на орбите Марса

Астрономы признали один из астероидов на орбите Марса фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Открытие сделали с помощью изучения спектральных характеристик необычного космического объекта.

Астероид 101429 (1998 VF31) относится к категории троянских астероидов, которые летают в орбитальном резонансе с планетами Солнечной системы. На сегодня открыто 7681 таких астероидов, у Марса девять «троянцев», при этом 101429 (1998 VF31) выделяется составом.

Исследователи использовали спектрограф X-SHOOTER, чтобы сравнить спектры отражения астероида. Оказалось, что его спектр оказался удивительно похожим на хорошо известные человечеству породы Луны, пишет журнал Icarus.

По оценке астрономов, спектр астероида оказался идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы. Ученые считают, что 101429 представляет собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

Скорее всего, он откололся после столкновения Луны с крупным космическим телом. Для окончательного подтверждения его природы специалисты намерены изучить астероид с помощью более мощных спектрографов.