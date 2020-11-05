НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Кусок Луны нашли на орбите Марса

Источник:
Sibnet.ru
230 1
Фото: © NASA

Астрономы признали один из астероидов на орбите Марса фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Открытие сделали с помощью изучения спектральных характеристик необычного космического объекта.

Астероид 101429 (1998 VF31) относится к категории троянских астероидов, которые летают в орбитальном резонансе с планетами Солнечной системы. На сегодня открыто 7681 таких астероидов, у Марса девять «троянцев», при этом 101429 (1998 VF31) выделяется составом.

Исследователи использовали спектрограф X-SHOOTER, чтобы сравнить спектры отражения астероида. Оказалось, что его спектр оказался удивительно похожим на хорошо известные человечеству породы Луны, пишет журнал Icarus.

По оценке астрономов, спектр астероида оказался идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы. Ученые считают, что 101429 представляет собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

Скорее всего, он откололся после столкновения Луны с крупным космическим телом. Для окончательного подтверждения его природы специалисты намерены изучить астероид с помощью более мощных спектрографов.

Еще по теме
Астероид оценили в квинтиллионы долларов
NASA показало грандиозный космический водопад
Астрономы предложили способ найти «Девятую планету»
Путина рассердил срыв космических программ
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
•
Россиян призвали отложить поездки за рубеж
•
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
•
Раскрыт смысл загадочных менделеевских чисел
Подробности
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
Как это работает
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омский губернатор уволил министра здравоохранения
Сибирь 05.11.2020 20:26
Робот озвучит томичам результаты тестов на COVID
Сибирь 05.11.2020 17:52
Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе под Новосибирском. ФОТО
Сибирь 05.11.2020 17:09
Продажу алкоголя в жилых домах ограничили в Новосибирске
Сибирь 05.11.2020 16:28
Самое популярное
Сибирский школьник обжаловал долг перед Сбербанком в Верховном суде
9287
Перечислены семь способов ускорить работу компьютера
3514
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
3434
Жириновский ответил на призыв Кадырова извиниться
3198
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах
•
Россиян призвали отложить поездки за рубеж
•
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
•
Раскрыт смысл загадочных менделеевских чисел
Подробности
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
•
Разве это эталон: как выбирают президента США
•
WADA против России: что ждет российский спорт?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
37
РПЦ предложила учить школьников по священным текстам
34
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
30
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29