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Омский губернатор уволил министра здравоохранения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа переполненных стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Только после этого места в больницах для заболевших людей нашлись.

Глава региона назвал такую ситуацию «ЧП за гранью человеческого понимания», а также констатировал сбой системы лечебного блока Минздрава. Бурков дал поручение провести служебное расследование и установить персональную ответственность за случившееся.

Сразу после инцидента губернатор отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, вместо нее был назначен Александр Ахрамович, который до этого возглавлял городскую поликлинику №2.

Медики объяснили ЧП сбоем из-за перехода от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому. Для предупреждения таких ситуаций в регионе планируется запустить единый координационный центр, который займется регулированием потоков граждан, нуждающихся в госпитализации.

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Омский губернатор уволил министра здравоохранения
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Wolf Hound

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pepelmetal

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ifhbrjd

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Saw77

ну вот, и там фальсификации, а где же проводят честные выборы?

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить