Омский губернатор уволил министра здравоохранения

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа переполненных стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Только после этого места в больницах для заболевших людей нашлись.

Глава региона назвал такую ситуацию «ЧП за гранью человеческого понимания», а также констатировал сбой системы лечебного блока Минздрава. Бурков дал поручение провести служебное расследование и установить персональную ответственность за случившееся.

Сразу после инцидента губернатор отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, вместо нее был назначен Александр Ахрамович, который до этого возглавлял городскую поликлинику №2.

Медики объяснили ЧП сбоем из-за перехода от ручного режима маршрутизации пациентов к полуавтоматическому. Для предупреждения таких ситуаций в регионе планируется запустить единый координационный центр, который займется регулированием потоков граждан, нуждающихся в госпитализации.