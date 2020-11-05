Россиян призвали отложить поездки за рубеж

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусной пандемией, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. Полеты постепенно начали возобновлять с августа, туристические потоки резко возросли.

На сегодня россиянам разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу и Мальдивы.

За минувшие сутки в мире был побит суточный рекорд по числу умерших от COVID-19 — скончались 9763 человека. Распространение коронавируса нарастает, лидерство удерживает США, где за последние сутки инфекцией заразились более 100 тысяч человек.