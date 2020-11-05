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Россиян призвали отложить поездки за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусной пандемией, соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. Полеты постепенно начали возобновлять с августа, туристические потоки резко возросли.

На сегодня россиянам разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, а также на Кубу и Мальдивы.

За минувшие сутки в мире был побит суточный рекорд по числу умерших от COVID-19 — скончались 9763 человека. Распространение коронавируса нарастает, лидерство удерживает США, где за последние сутки инфекцией заразились более 100 тысяч человек.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

pepelmetal

Героя России тому кто поддерживает терроризм?

ifhbrjd

Трамп попросил Путина прислать для подсчета голосов на выборах президента США Эллу Памфилову: «Она у...

Saw77

ну вот, и там фальсификации, а где же проводят честные выборы?

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить