Раскрыт смысл загадочных менделеевских чисел

Российские ученые раскрыли физический смысл загадочных менделеевских чисел химических элементов и предложили метод их расчета. Такие цифры позволяют предсказывать свойства любого вещества.

Система предсказания свойств веществ по их химическому составу помещает вещества в систему координат, где по осям в определенном порядке расположены химические элементы. Точки в этом пространстве — это соединения. Расположенные рядом соединения имеют похожие свойства, пишет The Journal of Physical Chemistry С.

Такой способ впервые предложил британский физик Дэвид Петтифор, приписавший каждому элементу некие «менделеевские числа». На тот момент их физический смысл был неясен, однако он позволял создать алгоритм поиска наилучшего материала из всех возможных соединений элементов.

Химики из Сколковского института науки и технологий разработали собственный способ составить «карту» химического пространства, которая позволила раскрыть физический смысл менделеевских чисел. В основу чисел были положены фундаментальные характеристики атомов — атомный радиус и электроотрицательность.

Данные свойства можно свести в одну цифру простым математическим преобразованием, получается менделеевское число. Фактически, исследователям удалось доказать, что такая величина — наилучшее описание всех свойств атома одним числом.

Ученые воспользовались своими данными и создали карту химического пространства, где выделены перспективные по определенным свойствам вещества — в частности, сверхтвердые, магнетики, пластичные. Такая карта позволит быстро разрабатывать перспективные соединения.