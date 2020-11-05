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Власти Дании истребят норок из-за опасной мутации коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: felixd / CC BY-SA 4.0

Власти Дании убьют порядка 17 миллионов норок из-за найденной у животных потенциально опасной мутации коронавируса, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. В результате датская популяция норок будет полностью уничтожена.

Ученые нашли у норок штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к COVID-19, что потенциально понижает эффективность будущих вакцин. Аналогичный штамм уже нашли у нескольких человек, то есть мутация распространилась на людей, передает Reuters.

Случаи заражения были выявлены на норковых фермах. Всего новым штаммом заразились 12 человек, контактировавших с животными. Дания немедленно проинформировала об инциденте Всемирную организацию здравоохранения.

«Мы несем большую ответственность по отношению к нашему населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир», — подчеркнула Фредериксен.

Дания считается одним из мировых лидеров по производству меха. По оценке экспертов, в стране на специальных фермах содержится порядка 17 миллионов норок.

Тема: Распространение коронавируса
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