Власти Дании истребят норок из-за опасной мутации коронавируса

Власти Дании убьют порядка 17 миллионов норок из-за найденной у животных потенциально опасной мутации коронавируса, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. В результате датская популяция норок будет полностью уничтожена.

Ученые нашли у норок штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к COVID-19, что потенциально понижает эффективность будущих вакцин. Аналогичный штамм уже нашли у нескольких человек, то есть мутация распространилась на людей, передает Reuters.

Случаи заражения были выявлены на норковых фермах. Всего новым штаммом заразились 12 человек, контактировавших с животными. Дания немедленно проинформировала об инциденте Всемирную организацию здравоохранения.

«Мы несем большую ответственность по отношению к нашему населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир», — подчеркнула Фредериксен.

Дания считается одним из мировых лидеров по производству меха. По оценке экспертов, в стране на специальных фермах содержится порядка 17 миллионов норок.