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Робот озвучит томичам результаты тестов на COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роботизированная линия, которая будет сообщать об отрицательных результатах тестов на коронавирус, запущена в Томской области, сообщил департамент здравоохранения региона.

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«Об отрицательном результате анализа сообщает робот на контактный номер телефона пациента. В случае недозвона с первого раза система совершает еще несколько звонков пациенту с периодичностью в 20 минут», – сказано в сообщении.

Линию запустили во вторник, робот сообщил результаты уже тысячам томичей. О положительных тестах сообщать по-прежнему будут врачи, чтобы уточнить состояние и назначить лечение.

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