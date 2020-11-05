Лобовое ДТП на трассе под Новосибирском унесло жизнь водителя. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на встречной полосе на Чуйском тракте, погиб один из водителей, второй получил травмы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

В четверг около 13.00 по местному времени в Черепановском районе на 129 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 35-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, следовавший в сторону Новосибирска, по неустановленной пока причине потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus RX 300 под управлением 28-летнего водителя.

В результате происшествия погиб водитель автомобиля Toyota, житель Республики Алтай. Мужчина, управлявший автомобилем Lexus, с различными травмами доставлен в больницу.