Блогеры сделали самую низкую «ГАЗель» в мире

Блогеры смогли опустить «ГАЗель» так, что расстояние между бампером и дорогой составило чуть больше пачки сигарет, процесс переделки представлен на YouTube-канале iling show.

Самая низкая в мире «ГАЗель» — новый проект от создателей самой низкой в мире «Нивы». Теперь они решили сделать эвакуатор для своей машины.

Для работы механики взяли старую грузовую «ГАЗель», с которой сначала скинули кузов. Они убрали внутренние колеса и придумали конструкцию, чтобы внешние торчали через платформу. Чтобы машина опустилась еще ниже, на «ГАЗель» поставили подвеску от «Соболя», так как у нее есть рычаги, которые могут складываться».

«Высота "ГАЗели" — чуть-чуть больше пачки сигарет», — объявил автор видео.

Но, чтобы автомобиль смог выехать на дорогу, ему добавили пневмоподвеску. В результате «ГАЗель» смогла проехать и по асфальту, и по разбитой дороге гаражного кооператива. Теперь создателям надо установить платформу эвакуатора и провести косметический ремонт машины — они собираются сделать ее красно-черной, как и «Ниву».