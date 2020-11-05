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Площади наливаек установили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области в четверг на сессии приняли в окончательном чтении закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах на площади меньше 50 квадратных метров. Продавцы пенного уверены, что это приведет к приходу на рынок сетевых пивнушек.

Федеральный закон с мая ограничил работу псевдокафе в многоэтажках стандартными 22.00, если площадь их торгового зала меньше 20 квадратных метров. Но при этом дал регионам право устанавливать свои требования к площади.

В Новосибирской области депутаты в четверг, 5 ноября во втором и окончательном чтении приняли закон, запрещающий торговать алкоголем в жилых домах по ночам, если площадь заведения меньше 50 квадратов. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев ранее говорил Sibnet.ru, что такие меры не сократят количество пивнушек на первом этаже, потому что спрос рождает предложение. Скорее, в регион придут сетевые компании, способные арендовать большие площади.

Рост числа пивных точек в Новосибирске
Фото: Инфографика роста числа пивных точек в Новосибирске

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