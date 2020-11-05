Трое детей погибли в огне под Новосибирском

Пожар унес жизни двоих мужчин и троих детей в Новосибирской области, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

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Пожар произошел днем в четверг в городе Каргате Новосибирской области. В доме жила многодетная семья. При тушении спасатели обнаружили тела двоих мужчин, а также троих детей – двух, четырех и 12 лет. Личности мужчин устанавливаются.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.