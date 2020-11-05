Девятые классы в Новосибирске будут учиться дистанционно

Ученики 6-11 классов в Новосибирской области после каникул будут учиться дистанционно, в том числе девятиклассники-выпускники, сообщил журналистам в четверг министр образования региона Сергей Федорчук.

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Каникулы в Новосибирской области решили продлить на неделю, до 16 ноября, из-за массовой заболеваемости педагогов. После каникул младшее звено, а также пятый и 11 классы будут учиться очно, остальные дети уйдут на дистанционную форму.



«Очень много коллег говорили, что хорошо бы еще оставить на очном обучении 9 классы... Еще раз это решение обсудим, исходя из эпидситуации, где-нибудь недели через две-три», – сказал Федорчук.

Он уточнил, что решение связано с тем, что больше всего заболевших среди детей – это ученики 6-10 классов.