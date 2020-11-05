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Кит напал на американских туристок. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sarah Wilkin

Необычный инцидент произошел у побережья в Калифорнии и попал на видео очевидцев — горбатый кит попытался проглотить каяк с двумя отдыхающими американками. К счастью, женщины выжили.

На опубликованных кадрах две жительницы города Сан-Луис-Обиспо занимаются каякингом. Неожиданно рядом с ними выныривает горбатый кит с распахнутой пастью. Каяк попадает в пасть, кажется, что животное проглотило туристок, однако затем кит «выплевывает» каяк.

Американки позднее рассказали журналистам, что оказались среди крупного косяка рыбы, за которым кит охотился. Нападение было случайным, однако происшествие могло закончиться гибелью женщин, так как кит подобным маневром способен оглушить и утопить человека.

Туристки оказались в воде, однако смогли выплыть на поверхность, на помощь к ним поспешили другие отдыхающие, передает телеканал KMPH. Отмечается, что женщины избежали травм, однако одна из американок потеряла ключи от машины.

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Жизнь #Звери #Происшествия #Видеоновости
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