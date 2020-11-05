Кит напал на американских туристок. ВИДЕО

Необычный инцидент произошел у побережья в Калифорнии и попал на видео очевидцев — горбатый кит попытался проглотить каяк с двумя отдыхающими американками. К счастью, женщины выжили.

На опубликованных кадрах две жительницы города Сан-Луис-Обиспо занимаются каякингом. Неожиданно рядом с ними выныривает горбатый кит с распахнутой пастью. Каяк попадает в пасть, кажется, что животное проглотило туристок, однако затем кит «выплевывает» каяк.

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Американки позднее рассказали журналистам, что оказались среди крупного косяка рыбы, за которым кит охотился. Нападение было случайным, однако происшествие могло закончиться гибелью женщин, так как кит подобным маневром способен оглушить и утопить человека.

Туристки оказались в воде, однако смогли выплыть на поверхность, на помощь к ним поспешили другие отдыхающие, передает телеканал KMPH. Отмечается, что женщины избежали травм, однако одна из американок потеряла ключи от машины.