Овечкин передал слова Трампа о Путине и России

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом и его словах о президенте России Владимире Путине.

«(Трамп) сказал, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича. Очень любит страну нашу, Россию», — рассказал Овечкин в программе «Специальный гость» на канале RTVI, этот фрагмент опубликован в Telegram.

Хоккеист подтвердил ведущей Тине Канделаки, что Трамп понимал, что его слова с протокольной встречи будут где-либо озвучены.

Овечкин назвал Трампа «наслаждающимся жизнью человеком». В ответ на вопрос о различиях между президентами России и США спортсмен назвал их сходства: «Оба простые, оба дружелюбные. Вот и все».

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» в конце марта 2019 года посетили Белый дом, где встретились с Трампом.