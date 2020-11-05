Диапазон 6 ГГц испытают в России для развития сетей 5G

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) проведет испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения (5G) в диапазоне 6 ГГц, сообщил представитель НИИР Евгения Девяткина. Внедрение других диапазонов в стране для 5G столкнулось с проблемами.

На Всемирной конференции радиосвязи диапазон 6,42-7,1 ГГц должны определить под 5G. Он обеспечит большую гибкость для операторов связи при построении сетей пятого поколения.

«С точки зрения возможных характеристик сети 5G диапазон 6 ГГц обеспечивает нечто среднее между диапазонами 3 ГГц и 24 ГГц. По емкости сети и времени задержки он лучше, чем диапазон 3 ГГц, но хуже, чем диапазон 24 ГГц. А вот с точки зрения размеров зоны покрытия все наоборот — лучше, чем 24 ГГц, но хуже, чем диапазон 3 ГГц», — сказал Девяткин в интервью «Известиям».

Одним из основным для сетей 5G в России является диапазон 4,8-4,99 ГГц. Но для его развитие требует гораздо больших инвестиций и под него практически не существует подходящего оборудования, особенно российского производства. Кроме того, этот диапазон используется самолетами НАТО, его использование требует разрешения у приграничных с Россией государств.

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При этом диапазон 3,4-3,8 ГГц, признанный во всем мире наиболее перспективным для 5G, для целей развития 5G в России пока не рассматривается, поскольку занят силовыми ведомствами. Как неоднократно отмечали российские операторы связи, без этого диапазона строительство в России 5G находится под вопросом.