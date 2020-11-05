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Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума изучит вопрос об ужесточении в России оборота оружия, речь идет о том, чтобы приравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Соответствующее исследование по запросу парламента проведут специалисты, которые разработают пакет поправок в законодательство.

Рынок гражданского нарезного оружия сейчас ограничен требованиями к владельцам, по закону у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако производители пытаются обойти эти ограничения с помощью новых технологий, пишут «Известия».

С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — «сверловка Ланкастера».

«Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики условно гладкоствольного оружия к гражданскому нарезному», — говорится в тексте документа.

Парламентарии считают, что сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась, а стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в «юридическую фикцию».

После разработки предложений по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия могут появиться новые ограничения для владения гладкоствольным оружиям. Если изменения будут приняты, они коснуться более 5 миллионов владельцев гладкоствольного оружия в России.

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